Yozgat'ta su borusu patladı: Tonlarca su çevreye aktı

Yozgat'ın Yerköy ilçesi stadyumu mevkiinde sabah saatlerinde su hattında arıza meydana geldi.

Boru hattından yükselen tonlarca su, metrelerce yükseldi.

"SU ÇOK YÜKSELDİ, YOLLARA TAŞTI"

Belediye ekiplerince su kesilerek arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Olayla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Ana su borusu patladı. Yerköy'de üniversite istikametinde meydana geldi. Sulama birliğinin kanalı da var. Su çok yükseldi yollara kadar taştı" dedi.

Patlamanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğü ve zarar gören bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.