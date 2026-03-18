Yumurta kartonları kıymetlendi: İşte nedeni

Yumurta kutuları, çöp değilmiş desek...

Yıllardır işe yaramaz diye çöpe attığımız karton yumurta kutuları, aslında bahçıvanlıkla ilgilenenler için adeta gizli bir hazine niteliğinde.

Son dönemde özellikle doğal ve sürdürülebilir yöntemlere yönelenlerin keşfettiği bu pratik çözüm, fide yetiştirmek isteyenler arasında hızla yayılıyor.

ŞAŞIRTAN KULLANIM ALANI

Yumurta kartonlarının bu kadar değerli hale gelmesinin nedeni, fide yetiştirme sürecine doğal ve pratik bir çözüm sunmasıdır. İşte bu yöntemi öne çıkaran başlıca avantajlar:

Karton yumurta kutuları kağıt bazlı olduğu için doğada kolayca çözünür. Fideler büyüdüğünde kartonla birlikte toprağa gömülebilir. Bu sayede kökler zarar görmeden gelişimini sürdürür.

Bölmeli yapı sayesinde düzenli ekim sağlar. Her yumurta gözü, bir fide için ideal küçük saksı görevi görür. Tohumlar birbirine karışmaz, her bitki ayrı ayrı büyür.

Karton yapı, fazla suyu emerken aynı zamanda nemi korur. Bu özellik, fidelerin çürümesini önler ve sağlıklı büyümesini destekler.