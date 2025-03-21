Yunanistan, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını 1 yıl daha uzattı

İHA

Yunanistan, Türk vatandaşlarının Ege Denizi'ndeki adalarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, uygulamanın süresi, Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacak ve resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacak.

2 ADA DAHA EKLENDİ

Ayrıca, başlangıçta yalnızca 10 adayı kapsayan liste, Patmos ve Semadirek adalarının da dahil edilmesiyle genişletilecek.

Avrupa Komisyonu, bu uygulamanın 1 yıldır başarıyla sürdüğünü belirterek, iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

10 ADAYI KAPSIYORDU

Kapıda vize uygulaması, Mart 2024'te hayata geçirildi ve şu ana kadar Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına 100 binden fazla vize verildi.

Bu uygulama, hem turistik hem de ticari ilişkilerin gelişmesine önemli bir ivme kazandırırken Türk vatandaşlarına, adaları ziyaret etme imkanı sunuyor.