Yurt genelinde hafta sonu yağış bekleniyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, güneşli hava hafta sonu itibariyle yerini yağışa bırakıyor.

Yağış, batı bölgelerden başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak.

HAFTA SONU YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Cumartesi günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ile İç Anadolu'nun batısının yağışlı geçmesi bekleniyor.

Pazar günü ise Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, kalan bölgelerin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI

Uzmanlar vatandaşları Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.

3 BÜYÜKŞEHİR HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 8, en düşük -1;

İstanbul’da en yüksek 14, en düşük 10;

İzmir’de en yüksek 16, en düşük 9 derece olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ