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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonuç verdi, karlı hava etkisini gösterdi.

Meteoroloji geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarı ile yurdun soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalacağını ve soğuk havanın 1 hafta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

Uyarının ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, Antalya'da düşen sıcaklığa rağmen güneş kendisini gösterdi.

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN SAHİLE GELDİ

Rüzgarın etkili olduğu kentte sıcaklık, öğle saatlerinde 11 dereceye kadar yükseldi.

Güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

RÜZGARLI HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ, YÜZDÜ

Kimileri kumların üzerine oturup denizi izlerken, kimileri sahil bandında yürüyüş yaptı.

Sahile bebeğiyle gelen bir kadın kumların üzerinde çocuğuyla oynarken, rüzgarlı havaya aldırış etmeyen bir kişi de denize girerek yüzdü.