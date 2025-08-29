Zekiye Teyze'nin TEKNOFEST aşkı: Gençler çalışsın, üretsin

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Yerli ve milli ürünleri yakından görmek isteyen her yaştan ziyaretçi festival alanını doldurdu.

GEMİLER VE STANTLARA YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar ve çocuklar, festival kapsamında sergilenen gemileri gezme ve stantlardaki ürünleri inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, savunma sanayiine dair son teknolojileri yerinde görmenin heyecanını yaşadı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE STANTLARI GEZDİ

Festivale tekerlekli sandalyesiyle gelen 75 yaşındaki Zekiye Kılıçer, yerli ve milli ürünlere duyduğu ilgiden dolayı mutluluğunu gizleyemedi. Stantları tek tek gezen Kılıçer’in heyecanı gözlerinden okundu.

"ALLAH DÜŞMANLARA FIRSAT VERMESİN"

Festivale dair duygularını paylaşan Kılıçer, şunları söyledi:

Çok gururluyum, heyecanlıyım. KAAN’ı görmeyi çok istedim ama bu kez göremedim. İlk düzenlendiğinden beri katılmak istiyordum fakat uzak olduğu için gelememiştim. Şimdi fırsat buldum. Gençler çalışsın, üretsin, ülkemizi daha ileriye taşısın. Allah düşmanlara fırsat vermesin.