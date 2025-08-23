Zonguldak'ta şeker hastalığından dolayı ampute oldu: ''Bakanım yok''

Şeker hastalığından dolayı ayağını kaybetti, duyarlı vatandaşlara seslendi...

Çaycuma'da yaşayan Necati Coşkun, İstanbul'da çalışırken şeker hastalığından dolayı rahatsızlandı.

Hastalığından dolayı geçen yıl sol ayağı kesildikten sonra ampute olan Coşkun, içinde olduğu durumdan dolayı zorluk yaşıyor.

''GELİRİM YOK''

Necati Coşkun yaşadıklarını anlatarak, "Geçen sene 18 Temmuz 2024 tarihinde sol ayağım kesildi. Fakat bakanım yok.

Sadece aldığım maaş engelli maaş 6 bin 500 TL. Gelirim yok, yalnız yaşıyorum. Pansiyonda kalıyorum. Maddi durumum zayıf. Bakarım diyen şahıslar ilgilenmediler.

''EŞ DOSTTAN GELEN YARDIMLARLA BEN NE KADAR GEÇİNECEĞİM''

Ailem yok, annem, babam, eşim ve çocuğum yok. "Bakarım" diyen kişiler elimden tutmaz oldular. Eş, dosttan gelen yardımlarla ben nereye kadar geçineceğim.

Huzurevine yaşım 52 olduğundan gidemiyorum. Emekli olmadığım için bakmıyorlar, almıyorlar. Kaç defa başvurduysam emekli olmamı istediler" diye konuştu.

''HİSSELERİMİ KARDEŞİMİN ÇOCUKLARINA VERDİM''

Coşkun, "Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Benim isteğim protez ayak, gezmek istiyorum.

Köyden uzun bir dönem sonra ayrıldım. Bana ait olan hisselerimi kardeşimin çocuklarına verdim. Ayağım şeker hastalığından kesildiğinden dolayı çalışamaz haldeyim.

''DURUMUM VAHİM''

Durumum vahim. Duyarlı insanlardan protez ayak istiyorum.

Ayağım şeker ve enfeksiyondan dolayı kesildi. 20 gün hastanede yattım. Sağ ayağım şişiyor. Benim tek isteğim protez ayağa kavuşmak istiyorum" dedi.