Yasemin Ergene zayıflığı sevmedi! 7 kilo aldı

İki kızın babası iş insanı İzzet Özilhan 2011'de evlenen Yasemin Ergene, 2025'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kuran ve yeni kararlar alan Ergene, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor.

Boşanma sonrası mesleğine geri döneceğini söyleyen Ergene'nin yeni projesi belli oldu. Ünlü isim, Düğünümüz var kod adlı dizide Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.

Sosyal medyada fenomen de olan yuncu lüks yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyordu. Özellikle sık sık spor anlarını paylaşan Yasemin Ergene son olarak zayıflığından rahatsız oldu.

"KENDİNİ YEMEĞE VERDİ"

Sabah'tan Bülent Cankurt yazısında bugün Yasemin Ergene'den bahsetti. Cankurt, Ergene için "Kendini yemeğe verip başarmış da! Yakınlarından öğrendiğime göre çabaları sonucu yaklaşık yedi kilo almış. Oyuncuların rolleri için kilo alıp verdiğini biliyoruz.

"ZAYIFLIĞI SEVMİYOR"

Yasemin Hanım da rolü gereği kilo almış olabilir mi diyeceğim ama yakınları, diziyle alakası olmadığı ve kendisini zayıf bulduğu için kilo aldığı konusunda ısrarcı." dedi.