Yasemin Şefkatli'den samimi açıklamalar: Oğlum İbrahim Tatlıses gibi güçlü olsun istedim

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses’in programına konuk oldu.

"GÜÇLÜ OLSUN İSTEDİK"

Fenomen Yasemin Şefkatli, ikizlerinden birine kayınpederi İbrahim Tatlıses’in adını verme nedenini açıkladı:

"İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."