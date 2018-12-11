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Yaşlı kadının 20 bin lirasını dolandırdılar

Bursa'da yaşayan Bahriye T.'yi arayıp kendilerini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadının 20 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar.

İHA | 11.12.2018 - 20:10..
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Orhangazi’de Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Bahriye T. (56) isimli kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini başkomiser diye tanıttılar.

"EĞER BİZE PARA VERİRSEN ASIL SUÇLULARI YAKALAYACAĞIZ"

İki zanlı, yaşlı kadına; ismine kredi kartı çıkarılıp, örgüte hesabından para gönderilip, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmış olarak göründüğünü söyledi

Bahriye T.’nin evine gelen iki zanlı, kendilerine para vermeleri durumunda asıl suçluları yakalayacakları vaadinde bulundu. Dolandırıcılar Bahriye T’nin yaklaşık 20 bin TL değerindeki altınlarını alarak kayıplara karıştı.

Yaşlı kadının 20 bin lirasını dolandırdılar

SUÇLULAR YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıldığını anlayan Bahriye T. durumu polise bildirdi. Asayiş ekipleri kamera kayıtları ve eşkal doğrultusunda İbrahim A. isimli şahsı Gebze’de yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan zanlıların altınları bozdurup parayı kendi hesaplarına yatırdıkları, polisin zanlının hesabına bloke koydurduğu öğrenildi. Polis, İbrahim A.’nın suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlı kadının 20 bin lirasını dolandırdılar

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