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Yaşlılara yardım bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

Sivas’ta, yardım etmek bahanesiyle tanıştıkları yaşlıları evlerine götüren ve basılma rolü yaparak şantaj yoluyla gasbeden 2’si kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA | 26.12.2018 - 16:10..
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Alibaba Mahallesi’nde meydana gelen iki farklı yağma olayıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, 2’si kadın 3 şüphelinin, yaşlı vatandaşlarla cinsel yönden tahrik ederek ve yardım etme bahanesiyle tanıştıkları tespit edildi.

AKRABALARINI İÇERİ ÇAĞIRARAK BASILMA ROLÜ YAPIYORLAR

Şüphelilerin yaşlı vatandaşlarla tanıştıktan sonra 'Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?’ diyerek evlerine götürdüğü ve dışarıda bekleyen akrabalarını çağırarak ikamette basılma rolü ile yaşlıları darbederek, tehdit ve şantajla paralarını gasbettiği belirlendi. Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yaşlılara yardım bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

Yaşlılara yardım bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

Yaşlılara yardım bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

Yaşlılara yardım bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

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