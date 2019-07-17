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Yayalara kırmızı ışık denetimi

Isparta’da yayalar için kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, göz göre göre ihlal yapan yayalara cezai işlem uyguladı.

İHA | 17.07.2019 - 14:43..
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı’nda kırmızı ışık denetimi yaptı.

BU KEZ YAYALAR KONTROL EDİLDİ

Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polisi görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara, 235’er lira tutarında cezai işlem uyguladı.

Yayalara kırmızı ışık denetimi

7 YAYAYA CEZA YAZILDI

Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polisin kamerayla kayıt altına aldığı ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya, toplam bin 645 lira tutarında ceza yazıldı. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmadıkları gözlendi.

İhlal yaptığı gözlenen ve polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu öne sürdü.

Yayalara kırmızı ışık denetimi VİDEO


Yayalara kırmızı ışık denetimi

Trafik polisi, yayaların karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz ederek, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda da ayrıca uyardı.

Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde devam edeceği öğrenildi.

Yayalara kırmızı ışık denetimi

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