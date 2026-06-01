Yaza girerken en çok yapılan hata: Hızlı kilo verme çabası

Yaz mevsimine sayılı haftalar kala kilo verme telaşı da hız kazanıyor. Sosyal medyada artan “yaza hazırlanma” içerikleri, detoks önerileri ve kısa sürede sonuç vadeden diyetler, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan hızlı değişim hikayeleri, bu isteği daha da artırabiliyor. Ancak uzmanlar, bu süreçte en sık yapılan hatanın sağlıklı değişimlere değil, tartıdaki rakama odaklanmak olduğunu belirtiyor.

TARTIDAKİ HER EKSİLME YAĞ KAYBI ANLAMINA GELMİYOR

Diyetin ilk günlerinde tartıda görülen değişim, birçok kişiyi motive edebiliyor. Ancak uzmanlar, kilo kaybının her zaman yağ kaybı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Özellikle karbonhidrat ve tuz tüketiminin aniden azaltıldığı programlarda vücut, kısa sürede su kaybedebiliyor. Bu nedenle birkaç gün içinde görülen hızlı düşüşlerin önemli bir bölümü ödem kaybından kaynaklanabiliyor.

Kilo verme sürecinin yalnızca tartı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, bel çevresindeki değişim, enerji düzeyi ve vücut kompozisyonunun da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle uzmanlar, tartıdaki değişimin tek başına başarı göstergesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

ŞOK DİYETLER KALICI SONUÇ VERMEYEBİLİYOR

Yaza yetişme telaşıyla uygulanan katı diyetler ilk günlerde başarılı gibi görünebiliyor. Ancak bu süreçte verilen kilonun önemli bir kısmını yağ yerine su ve kas kaybı oluşturabiliyor.

Kalori alımının aşırı şekilde düşürülmesi metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. Bunun yanında gün içinde enerji düşüklüğü, yoğun açlık hissi ve sürdürülemeyen bir beslenme düzeni ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre hızlı sonuç vadeden yöntemlerin en büyük sorunu, kalıcı olmamaları. Çünkü birçok kişi, normal beslenme düzenine döndüğünde verdiği kiloların önemli bir bölümünü geri alabiliyor. Bu durum zamanla sürekli kilo alıp verme döngüsüne dönüşebiliyor.

YAZ BASKISI GERÇEKÇİ OLMAYAN HEDEFLER DOĞURABİLİYOR

Yaz ayları yaklaşırken sosyal medyada paylaşılan değişim hikayeleri, kusursuz görünen tatil fotoğrafları ve kısa sürede sonuç vaat eden içerikler birçok kişide baskı oluşturabiliyor.

Bu durum bazı insanların birkaç haftada büyük değişimler hedeflemesine neden olabiliyor. Ancak uzmanlar, bedenin belirli bir sürede verebileceği kilo miktarının sınırları olduğunu ve gerçekçi olmayan hedeflerin motivasyon kaybına yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, kısa sürede büyük değişimler hedeflemek yerine sürdürülebilir alışkanlıklara odaklanmanın hem kilo kontrolü hem de genel sağlık açısından daha etkili olduğunu belirtiyor. Çünkü kalıcı sonuçlar genellikle en hızlı yöntemlerden değil, uzun vadede sürdürülebilen alışkanlıklardan geliyor.