Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından öldürüldü: Miras tartışması

Yazar Ayten Öztürk, aralarında çıkan miras tartışması üzerine yeğeni B.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul'da ikamet eden Ayten Öztürk, Kurban Bayramı'nda annesini ziyaret etmek için Kırklareli Vize'ye bağlı Küçükyayla köyüne gitti.

MİRAS YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Öztürk, bayram ziyaretinde annesi ve teyzesiyle evlerinin bahçesinde oturduğu sırada yeğeni B.S. geldi.

B.S. ile yengesi Öztürk arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S., Öztürk'ü bıçaklayarak kaçtı. Öztürk, yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

B.S. YAKALANDI

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.