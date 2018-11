Yazarlar, TÜYAP 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı nasıl değerlendirdi

TÜYAP, yine kitapseverlerle yayıncıları bir araya getirdi. 10 gün soluksuz devam eden fuar, iyisiyle kötüsüyle geride kaldı bile. Elbette en çok yorulanlar yayıncılar oldu. Beylikdüzü’ne uzanan yolların hakkını veren okurları da takdir etmek gerek elbet…

Evet, fuar geride kaldı. Benim görevim de okurluğun yanında bir de yayıncılar ve yazarlardan görüş almak oldu. Bir önceki yazımda yayınevleri görüşlerine yer vermiştim. Şimdi bakalım yazarlar için fuar nasıl geçti?

Yazarlara da iki sorum vardı:

- Fuar, sizin açınızdan nasıldı? Burada olmak nasıl bir duygu?

- Geçen sene ile kıyaslarsanız (eğer katıldıysanız) neler söylersiniz?

SELİM İLERİ

Everest Yayınları

Fuarda bulunmak benim için büyük bir sevinçti. Belki o sevinç sebebiyle ve heyecandan fuarı tam anlamıyla yaşayamadım. Ama ilginin çok büyük olduğuna tanıklık ettim.

BUKET UZUNER

Everest Yayınları

Kitap Fuarları, benim açımdan hem yazar ve yayıncı arkadaşlarımı hem de okurları bir arada görebilmek gibi bir buluşma ve dayanışma sevinci taşıyor. Kitap fuarı için kitap okurları kadar, geleceğin okurları olan çocukların da bir haftalık randevusu denilebilir. İstanbul gibi kalabalık ve trafik sorunu olan bir şehir için Beylikdüzü’ne ulaşımın son derece sıkıntılı olduğunu, daha merkezî bir çözümün katılımı çok daha fazla arttıracağını düşünüyorum.

Geçen yılki kitap fuarına oranla bu yıl söyleşilere katılımın daha fazla olduğunu gözlemledim. Panel ve söyleşilere soru katılımı da yoğundu.

ERCÜMENT CENGİZ

Everest Yayınları

Fuar oldukça başarılıydı. Son romanım “Yazmaya Devam Et” ile ilgili Asuman Kafaoğlu ile bir söyleşim de oldu. İzlediğim konferanslar da oldu. İmza etkinliğimden de gayet memnun kaldım. Fuara katılım oldukça yüksekti. Ancak kitap fiyatları ile ilgili satışların eski fuarlar kadar hızlı olduğunu pek sanmıyorum.

NAZLI ERAY

Everest Yayınları

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl çok tatmin edici ve dopdoluydu. O kalabalık bana çok büyük bir umut ve coşku verdi. Rastgele yürüyen bir kalabalık yoktu. Çoğu ziyaretçi bilinçli gelmiş ve önceden kitaplarını seçmişlerdi. Bu da kitapların rastgele alınmadığını, arandığını, duyulduğunu ve tavsiye edildiğini bana gösterdi. Fuarı gezenlerin ve okurların kalitesi bu yıl çok daha yüksekti. Türkiye’de adeta kitaba karşı bir dönüş vardı. Bunu geçen yıl da hissetmiştim. Okur sırasında münakaşa çıkması insan hoşlanmasa da bir yerde güzel bir durum olarak algıladım. Kitaba ilgi büyüktü. Geçen seneye göre daha iyiydi. Çok daha kalabalık, bilinçli bir okur kitlesi dolaşıyordu.

ALİ LİDAR

İthaki Yayınları

Fuar başka bir dünya tabii; gayet güzeldi orada olmak, okurla buluşmak. Geçtiğimiz yıla kıyasla daha yoğun gibi geldi bana. Kitap fiyatlarının neredeyse iki kat artmasına rağmen yine de ilginin azalmamış olması da bilhassa memnun etti beni.

NAZLI KARABIYIKOĞLU

İthaki Yayınları

Tuhaf! Bir yanda bir sene daha fuara katılma gücünü bulduğum kemik okurlar, diğer yanda tam anlamıyla nitelendiremediğim bir kitle varken kullanabileceğim tek kelime "tuhaf". Bu soruya "bestseller" yazarlar elbette farklı yanıt verir. Fakat ben, fuara çoğu vatandaşın kitap satın almak ya da yazarlarla sohbet etmek amacıyla geldiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum da değil bizzat görüyorum! Müthiş bir saygısızlık kol geziyor fuarda, AVM gezer gibi kitap standı gezen insanlar, imza günü olan yazarlara saygısızca sorular sorabiliyor. Sıkı edebiyat okuru dışında kalan potansiyel kitle artık beni ürkütüyor. Zira kitabımın fiyatını pahalı bulup önüme fırlatan bir kişi oldu bu sene. Hiçbirimiz bu saygısızlığı hak etmiyoruz. Geçen sene bir tık daha iyiydi sanki her şey. Seneden seneye dünya ve ülkedeki çürüme, fuara da yansıyor.

NİHAN KAYA

İthaki Yayınları

Bir yazar için okurla buluşmanın çok özel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum; Tüyap, tüm sorunlara rağmen, hâlâ en önemli kültür olayımız ve yazar-okur buluşmaları açısından mühim bir zemin sunuyor. Tüyap'taki katılımı geçen seneye göre zayıf buldum, ancak yine de orada olmak güzeldi.

DORUK KİREZCİ

Müptela Yayınları

Fuara ilk kez katılan bir yazar olarak, fuarı tatmin edici bulduğumu söyleyebilirim. Yayınevi çalışanları, başka yazarlar ve okurlarımla buluşmak benim için eşsiz bir deneyim oldu. Bir yazarın kendisine geniş bir okur kitlesi oluşturabilmesinin yolunun sadece büyük kitap mağazalarında çok satanlara girerek (sokularak) değil, böyle önemli fuarlarda yer alarak gerçekleşeceğine inananlardanım.

BURAK AKSAK

Küsurat Yayınları

Bu sene kitap fuarı çok iyi geçti bizim için. Biz geçen sene ilk kez katılmıştık, yayınevi yeni olduğundan dolayı. Biraz acemiydik. Ama bu sene yerimiz daha iyi ve kitaplarımız daha fazla. Okurla bir araya gelmenin değerini de gördük zaman içinde. Çünkü geçen sene geldiğimde kitap da yazmamıştım. Bu sene bir de kitapla gelince, başkaymış… Üç imza günü yaptık biz, üçü de kalabalıktı. Kapanışa kadar birçok fotoğraf da çekildik. Okur, sana beklentisini yüz yüze söylüyor. Onların o heyecanını görmek, hem diziye, hem filme, hem kitaba dair özlemlerini görmek, yan yana gelmek çok kıymetli. İnşallah fuarlar her sene böyle devam eder. Ülkedeki ekonomik durum malum… Ama yine de burası ayrı güzel. İnşallah fuara gereken özen daha da çok gösterilir. Tüm yayınevleri burada olur. Her sene böyle devam ederiz…

ZEYNEP SELVİLİ ÇARMIKLI

İnkılap Yayınları

Bir yazar olarak, imza gününden ziyade özellikle kitap fuarlarında olan imza günlerinde bulunmak, harika bir duygu. Çünkü buraya gelen insanların kitap sevdalısı olduğunu biliyorsun ve o insanların, senin için gelmeleri, senin için gelmeseler bile senin için de gelip sıraya girmeleri çok onur verici bir duygu. Benim çok kalbime dokunuyor burada olmak. Bence bir Pazar gününde, ulaşımın bu kadar zor olduğu bir yere göre, çok çok da verimli.

Bu benim TÜYAP’ta ilk bulunuşum. Hepsinde olmak isterim. Tarifi mümkün değil. Bu tarifi yapacak kadar yetenekli değilim ben. Şu anda sevgi doluyum. Kitabımı okuyan, okumayan herkesi çok seviyorum.

BAŞAR BAŞARIR

Can Yayınları

Fuar, bence ekonomik krize meydan okuyor şu anda Türkiye’de. Her şey aşağı doğru giderken, kitap yukarı doğru gidiyor. Bu çok umut verici. İnsanlar, zor zamanlarda okumaya, yazabilenler de yazmaya sarılıyor. Ben de öyle yapıyorum…

LEYLA RUHAN OKYAY

Günışığı Kitaplığı

Kitap Fuarı hep heyecanlandıran bir etkinlik benim için. Çocuklarla iletişim kurmak açısında çok keyif verici. Ama beni en çok etkileye şey, okuma tutkunu çocukların istedikleri gibi istedikleri kadar kitap alamamaları; ekonomik krizden etkilenmiş olmaları. Bu durum inşallah en kısa sürede düzelir. Hep çok mutluyum burada ben, her zaman…

AKASYA ASILTÜRKMEN

Mandolin Yayınları

Bu sene ilk defa TÜYAP Kitap Fuarı’ndayım. Bu heyecana ortak olmak, yazar tarafında bulunmak bambaşka bir hismiş. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Kim demiş Türk halkı kitap okumuyor diye! Gerçekten buraya ilgi çok büyük. Yolda insanlar kuyruk oluşturmuş, köprüler kalabalık, akın akın fuara geliyor. Ve bu, çiçeği burnunda bir yazar olarak beni çok mutlu ediyor…

FUAT SEVİMAY

Hepkitap

Okur ilgisi ve talebi üst düzeydeydi. Görece daha dar ilgi alanına sahip "Çeviri"başlıklı söyleşimin de dolu dolu geçmesinden çok mutlu oldum. Kimi yayınevlerinin fuarda olmaması, yeni başka yayınevlerinin yer alması da dikkat çekiciydi.

Bence fuar her sene aynı hoş tatla geçiyor. Evet uzak, evet aksaklıklar var, evet bir miktar kuru kalabalık söz konusu; ama fuarın olumlu yönleri çok daha fazla. Dost yüzler görmek, gençlerin kitap heyecanı ve şölen havası her şeye değer. Fuar iyi ki var.

SEMİH ERELVANLI

Hepkitap

Fuar benim için romanım Külleri'nin okurla ilk kez buluştuğu yer olması nedeniyle çok heyecan vericiydi. Ayrıca İstanbul'da yaşayan eski arkadaşlarla buluşmaya olanak sağladığı için de anlamlıydı. Fakat en değerlisi, yeni yayınevim hepkitap'ın bana doğru adreste olduğumu hissettiren aydınlık yüzleriyle tanışma, önceden tanıştıklarımla ise yeniden görüşme fırsatı bulmak ve her birinin yüksek enerjisini ayrı ayrı alarak Ankara'ya dönmek oldu.

NESLİHAN ŞADAN BAĞDİKEN

A7 Kİtap

Fuar yine kalabalıktı bu sene de… Hatta bazı salonlarda zor yürünüyordu. Yollar kalabalıktı. Bu ilgi her zaman sevindirir beni. Ama düşündürür de… O kalabalık gerçekten okuma aşığı bir topluluk mu? Ya da ne kadarı? Ucuz kitap almaya gelenler aşikar. Gelenlerin çoğunun elinde bilindik, tanıdık yazarların kitapları var. Haklıdırlar elbet, tavsiye edileni satın almak; bilmediği bir tanesini alıp belki pişman olmaktan iyidir. Bu da bir davranış şekli. Ama “gerçekten okuma aşığı olmak” bu mu? 86 yaşındaki Annem bana hep der ki “Gazeteden kese kağıdı bulsam alır okurdum” Çocukluk ve genç kızlık dönemlerindeki Türkiye’nin yokluk vs dönemlerini de dikkate alarak değerlendirmek lazım bu ifadeyi tabii, ama olsun. Yine de her şeye rağmen her ne nedenle olursa olsun; en azından o atmosferde bulunmayı tercih etmiş olmaları güzel ve umut verici. Bir yerinden bir şekilde gerçek okuyucu olmanın ve tüm kitaplara ulaşmanın güzelliğini ve gereğini anlayacak bir kağıt tozu, kitap sayfaları arasından uçuşan bir kelime üzerlerine elbet yerleşecektir. Umarım. :)

Geçen sene ile kıyaslama konsunda sanırım aynı idi. Yani bence benzer bir kalabalık, aynı davranış biçimleri ile orada. Dediğim gibi umut verici. Ve dilerim artarak devam eder. Tabii en büyük sorun TUYAP’ın yeri; çok uzak! Ekonomik gücümüz de, fiyatlar da dilerim daha çok ve kolay ulaşılır hale getirir okumayı ve kitapları...

DOĞUKAN İŞLER

Timaş Yayınları

Kitap fuarları, okurların yazarla ve tabii ki yazarlarından da okurlarıyla buluştuğu, dört yanı kitaplarla çevrili muhteşem yerler. Sizin cümlelerinizi okumuş, belki altını çizmiş, belki bir kenara not almış, kısacası sizinle çok özel bir sırrı paylaşmış okurlarınızla yan yana gelmenin duygusu nasıl tarif edilebilir ki? “Başınızı ne yana çevirseniz kitap göreceğiniz, okur göreceğiniz başka bir dünya mümkün!” diye düşünüyor insan, kitap fuarları sayesinde.

Olumsuz düşüncelerim elbette var, ama sürekli bunlardan bahsediyor zaten herkes. Olumsuz olanı bilerek, ama olumlu ve güzel şeylerin karşısındaki kefeyi doldurarak hazırlanmalı kitap fuarlarına hem okurlar hem de yayımcılar her sene. Kitap, başlı başına bir kültür. Editöründen yazarına, çocuklardan yetişkin okurlara kadar herkes ne kadar kıymetli bir kültürün parçası olduğunu bir daha bir daha düşünmeli.

Sevgili yazarlarımıza çok teşekkür ederiz...

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap