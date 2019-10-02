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Yazarların yaratıcılık ve ilham süreci: Karanlığı Aydınlat

Kırk üç yazar, tek bir soru: Size ne ilham verdi?

Özel İçerik | 02.10.2019 - 10:02..
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Karanlığı Aydınlat

Yazmayı büyülü ve olağan üstü bir güç olarak tanımlayabiliriz. Yazının icadından bu yana kullanılan “ilham” sözcüğünün, aslında büyünün asıl adı olduğunu söyleyebiliriz. Bazen saatlerce uğraşırsın, hatta günlerce, aylarca; ama olmaz. Gaipten gelen o sesi duymayan hiç kimse "Ben yazdım!" diyemez. Yazar en çok kalemi eline aldığında bakmak ile görmek arasındaki farkı hisseder. Neyi görürse onu hayal eder ve yazıya aktarır. Böylesine olağanüstü bir güç gerekirken yazmayı basitleştirmek mümkün mü? Bazı değerli yazarlara gaipten gelen o ilhamın sesi, ırmaklar gibi akar ucu bucağı da yoktur. Bazılarına ise cılız, yorgun bir akarsu gibi gelir. Şunu da unutmamak gerekiyor tabi: Tıkanan yerleri gece gündüz elindeki kazma ile açmak isteyen bir yazar eninde sonunda cılız akan o akarsuyu coşkun nehirlere dönüştürebilir. “Karanlığı Aydınlat” ile değerli yazarların gözünden ilham perilerini betimlemelerine şahit oluyoruz.

KARANLIĞI AYDINLAT

Erdem Avşar çevirisiyle dilimize kazandırılan “Atölye” serisinin son kitabı “Karanlığı Aydınlat”, yazmakla ve yaratmakla derdi olanların elinden tutmayı, iyi bir okur olmanın yolunu açmayı hedefleyenler için rehber niteliğinde bir eser. Kitapta: Stephen King, Neil Gaiman, Khaled Hosseini, David Mitchell, Jonathan Franzen ve daha niceleri var. Dünyanın tanınmış ve ölümsüzleşmiş kalemleri, yaratıcılık süreçlerine dair ders niteliğindeki anlatılarına şahitlik etmemize olanak veriyorlar. Eser, “Size ne ilham verdi?” sorusu etrafında şekilleniyor. Bu keyifli eseri okumak her insana farklı bir boyut kazandıracak etkide.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“İşte Joe Fassler’ın bu kitaptaki kırk üç yazara sorduğu temel soru bu. Her yazar yazısına sevdiği bir romanın, şarknın ya da şiirin kelimeleriyle başlıyor. Sevdikleri işi yapmalarını sağlayan ve hâlâ yazarken onlara yol arkadaşlığı eden alıntılarla. Ve sonra o alıntı, kimi zaman bir yazarlık dersine, kimi zaman da bir hayat dersine evriliyor. Yazarlar nasıl ilham bulduklarını anlattıkça ilhamları okura geçiyor, kitap tüm karanlıkları aydınlatarak güzelliğin ve sanatın amacının bir anlatısına dönüşüyor!”

Yazarların yaratıcılık ve ilham süreci: Karanlığı Aydınlat

Karanlığı Aydınlat

Kolektif

Hep Kitap Yay.

S.:352

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Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap

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