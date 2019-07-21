taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Yeni aldığı yatağını aracının tavanında taşıyan sürücü

Bursa'da tavanına bağladığı yatak ile seyir eden otomobil sürücüsü, trafiktekileri de tehlikeye soktu.

İHA | 21.07.2019 - 10:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İnegöl ilçesinde mağazadan aldığı yeni yatağı bir an önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca kendi aracıyla taşımaya karar verdi.

KAPILARI DA AÇIK SEYRETTİ

Otomobilin bagajına sığdıramadığı yatağı aracın üzerine bağlayan sürücü, arka kapıları da açık vaziyette yola koyuldu.

Bir vatandaşın cep telefonuna takılan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve yatağın düşmemesi büyük bir faciayı önledi.

Yatağın düşmemesi için bir kişinin de eliyle arabanın üzerindeki yatağı tutması dikkat çekti.

Bursa’da aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü ViDEO

Yeni aldığı yatağını aracının tavanında taşıyan sürücü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

91
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

33
Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

252
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

41
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

60
Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

Tacizcisini öldüren kadın, oğullarıyla gözaltına alındı

22
Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir