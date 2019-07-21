Yeni aldığı yatağını aracının tavanında taşıyan sürücü

İnegöl ilçesinde mağazadan aldığı yeni yatağı bir an önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca kendi aracıyla taşımaya karar verdi.

KAPILARI DA AÇIK SEYRETTİ

Otomobilin bagajına sığdıramadığı yatağı aracın üzerine bağlayan sürücü, arka kapıları da açık vaziyette yola koyuldu.

Bir vatandaşın cep telefonuna takılan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve yatağın düşmemesi büyük bir faciayı önledi.

Yatağın düşmemesi için bir kişinin de eliyle arabanın üzerindeki yatağı tutması dikkat çekti.

Bursa’da aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü ViDEO





