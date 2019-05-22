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Yeni askerlik sisteminin yol haritası

Haberimizde yer alan grafik, bütün seçenekleriyle yeni sistemin tablosunu ortaya koyuyor.

AA | 22.05.2019 - 14:40..
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Yeni askerlik sisteminin yol haritası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen ve yakında Meclis'e gönderilecek olan yeni askerlik sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı.

Yeni sistemle askerlik sisteminde bedelli askerlik, dövizle askerlik (yurt dışındakiler için), er (6 artı 6), yedek astsubay (12 ay) ve yedek subay (12 ay) seçenekleri mevcut.

GRAFİK TÜM SEÇENEKLERİ GÖSTERİYOR

Aşağıda yer alan grafik, yeni askerlik sistemininin yol haritasını gösteriyor.

Yeni askerlik sisteminin yol haritasıBÜYÜTMEK İÇİN GRAFİĞİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

Yeni askerlik sisteminin detayları VİDEO


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