Yeni askerlik sisteminin yol haritası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen ve yakında Meclis'e gönderilecek olan yeni askerlik sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı.
Yeni sistemle askerlik sisteminde bedelli askerlik, dövizle askerlik (yurt dışındakiler için), er (6 artı 6), yedek astsubay (12 ay) ve yedek subay (12 ay) seçenekleri mevcut.
GRAFİK TÜM SEÇENEKLERİ GÖSTERİYOR
Aşağıda yer alan grafik, yeni askerlik sistemininin yol haritasını gösteriyor.
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Yeni askerlik sisteminin detayları VİDEO