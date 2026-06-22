Yeni BMW i3, yoğun talep nedeniyle beklenenden erken satışa çıktı

BMW, elektrikli otomobil pazarındaki iddialı yeni i3 modelini planlanandan birkaç ay daha erken bir tarihte Avrupa pazarında satışa çıkardı.

Yoğun müşteri talebine karşılık verilen bu kararda, araç ilk etapta sınırlı özelleştirme imkanı sunan First Edition versiyonuyla yapılandırılabiliyor.

BMW i3 FİYATI

Almanya'da 75 bin 340 euro fiyatla alıcı bulan bu özel seride M Sport Paketi, aydınlatmalı böbrek ızgara ve Harman Kardon ses sistemi standart olarak sunuluyor.

Altı farklı renk seçeneği barındıran modele ayrıca panoramik cam tavan ve gelişmiş sürüş destek asistanları gibi opsiyonel ekstralar eklenebiliyor.

GİRİŞ SEVİYESİ MODELLER İÇİN TARİH VERİLDİ

Otomobil üreticisi, sonbahar aylarında resmi satışların başlamasıyla birlikte seriyi 65 bin 900 euro fiyata sahip daha uygun bir versiyonla genişletmeyi hedefliyor.

İlerleyen süreçte ürün gamına i3 Touring ve iX4 coupe-SUV gibi yeni segment modellerin de dahil edilmesi planlanıyor.