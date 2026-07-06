Yeni cezalar yolda: Drift ve makas atanın ehliyeti iptal edilecek

Trafik magandalarına göz açtırılmayacak...

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla aday sürücülere yönelik uygulanan cezai yaptırımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR

TBMM'ye sunulan yeni torba kanun teklifi doğrultusunda, aday sürücülerin karıştığı bazı trafik ihlallerine yönelik cezaların caydırıcılığının artırılması öngörülüyor.

Hazırlanan taslak yasalaşırsa, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan aday sürücülerin belgeleri tamamen iptal edilecek.

DRİFT VE MAKAS ATAN ADAY SÜRÜCÜLERİN BELGELERİ KALICI OLARAK İPTAL EDİLECEK

Mevcut yasal mevzuata göre; trafikte drift yapmak, makas atmak ya da ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek gibi kural ihlalleri yapıldığında aday sürücülerin belgelerine geçici olarak el konulabiliyor.

Yeni torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle birlikte, bu geçici tedbir uygulaması yerini kalıcı iptale bırakacak.

Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu ihlalleri gerçekleştiren aday sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Yetkililer, bu adımın trafikteki caydırıcılığı önemli ölçüde artırmasını bekliyor.

BUGÜNE KADAR KAÇ ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ?

Meclis'e sunulan etki analizi raporunda yer alan verilere göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi.

Aday sürücü belgelerinin iptal edilmesindeki en büyük etken ise alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı oldu.

Yapılan denetimler sonucunda, bu gerekçeyle belgesini kaybeden aday sürücü sayısının 123 bin 72 olduğu kayıtlara geçti.

GEÇEN YIL İPTAL SAYISINDA ZİRVE GÖRÜLDÜ

Aday sürücülere yönelik trafik denetimleri ve yaptırımların özellikle son dönemde yoğunlaştığı görülüyor.

Elde edilen istatistiklere göre, sadece geçtiğimiz yıl içinde 31 bin 978 aday sürücünün belgesi iptal edildi.

Bu sayı, söz konusu dönem aralığında kaydedilen en yüksek yıllık iptal miktarı olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEKİ ADAY SÜRÜCÜ ORANI NE KADAR?

Söz konusu yasal düzenlemenin etki analizinde, Türkiye genelindeki sürücü sayılarına dair güncel istatistiklere de yer verildi.

Verilere göre Türkiye genelindeki toplam sürücü belgesi sahibi sayısı: 38 milyon 907 bin 247 olurken, aktif olarak trafikte bulunan aday sürücü sayısı ise 3 milyon 402 bin 75 olarak ifade edildi.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, trafikteki toplam sürücü kitlesinin yaklaşık yüzde 8,7'sini oluşturan bu gruptaki denetim ve yaptırım mekanizmalarının daha sıkı bir şekilde işletilmesi planlanıyor.