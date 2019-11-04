Yeni çıkan kitaplar - 04 Kasım 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MOR BİR FİL GÖRDÜM SANKİ!

... Tanju sayesinde dinozor çağına zamanda yolculuk yaptık. Büyük büyük büyük babamla karşılaştım. Çok sevdim kendisini, çok duygulandım. Mirket’le yeni bir gezegen keşfettik. Derken Kadriye’nin canavara dönüşen saçıyla aklımız başımızdan gitti. Tam bitti derken denizden çıkan bir lahmacunun peşinde balıkların kasabasına esir düştük. Eğlence, macera, heyecan ve tabii ki dürüm, lahmacun, börek, sarma ne ararsanız. Yine muhtişim maceralar sizi bekliyor.

Mor Bir Fil Gördüm Sanki!

Varol Yaşaroğlu

Eksik Parça Yay.

S.: 208

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BEN ORADA DEĞİLDİM ÜSTELİK SİZ DE YOKTUNUZ

İşte Burak Aksak’ın kaleme aldığı öykülerden oluşan Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz’u okurken İstanbul’u bir binanın çatısından seyrediyor hissine kapılacak, birbirinden farklı karakterlerle oturup uzun uzun sohbet etmek isteyecek, daha önce kaçtığınız, görmezden geldiğiniz her şeyle yüzleşeceksiniz!

Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 240

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HER YERDE KAN VAR

“Aksaray’dan kan geliyor

Ben sandım ki yar geliyor

Çıktım baktım pencereye

Çerkez Hasan can veriyor” türküsünün hep bizimle olduğu, nefes nefese okuyacağımız bir bakış romanı Her Yerde Kan Var… Ayşe Kulin’in incelikli kaleminden.

Her Yerde Kan Var

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 304

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BENİ KÖR KUYULARDA

Beni Kör Kuyularda “bütün mümkünlerin kıyısında”n, tam da oradan konuşuyor. İnsanlardaki seyir merakı, bu merakın doğurduğu acımasızlık, habire dönen karanlık bir çark, çarkın öğüttüğü insanlar, yarım kalmış sevdalar ve parçalanmış hikâyeler… Beri yandan, roman boyunca iki soru peşimizi bırakmıyor: Hakikaten gittiler mi? Gittilerse nereye gittiler?

Beni Kör Kuyularda

Hasan Ali Toptaş

Everest Yay.

S.: 240

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İŞKENCENİN GÖLGESİ

... Serinin ilk kitabı İşkencecinin Gölgesi’nde, artık Urth adıyla bilinen gezegende, İşkenceciler Loncası’nın bir çırağıyken kurbanına merhamet ederek mesleki günahların en büyüğünü işleyen genç Severian’ın sürgüne gönderilmesi, destansı hikâyesinin sadece başlangıcıydı.

İşkencenin Gölgesi

Gene Wolfe

Çev.: Kerem Sanatel

İthaki Yay.

S.:328

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İKTİSATTAN ÇIKIŞ

Türkiye’den başlayıp küresel ekonomiye kadar uzanan “iktisattan çıkış” yolculuğu, sadece devletlerin değil, insanın da hikâyesi...

İktisattan Çıkış

Emre Alkin

Destek Yay.

S.: 176

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BİR BAŞKA DÜNYADA

İlker Aksoy ikinci romanında kitapların birbirine seslendiği, anlatıcının yer yer belirsizleştiği, insanlığın ve sanatın kadim sorularına kurmacanın oyunbaz teknikleriyle yanıt arayan bir metin ortaya koyuyor. Sanatın bir işlevi var mıdır, idealist öznenin “karakter”le imtihanından kim galip çıkar, insanın varoluşu saf ve iyicil temellere mi dayanır? İlker Aksoy, bu sorulara dair çetin bir sorgulamaya girişiyor. Ölümden Beter Yaşamlar’ın karakterlerini, Rıfkı Günışık’ı, Haluk’u, edebiyat tarihinden sürpriz konukları ve hatta yazarlık müessesesinin bizzat kendisini de bu köşe bucak soruşturmaya katarak… Yalnızca burada değil, Bir Başka Dünyada da.

Bir Başka Dünyada

İlker Aksoy

Kafka Yay

S.: 240

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SUN TZU VE İŞLETME SANATI

Sun Tzu ve İşletme Sanatı’nda Mark McNeilly, Sun Tzu’nun stratejik ilkelerinin yirmi birinci yüzyılda nasıl uygulanabileceğini gösteriyor. McNeilly, öncelikle Sun Tzu’nun fikirlerini yöneticiler için altı stratejik ilke halinde sentezliyor, sonrasında Samuel B. Griffith’in Savaş Sanatı çevirisine yer veriyor.

Sun Tzu ve İşletme Sanatı

Mark R. Mcneilly

Çev.: Murat Demirekin

The Kitap Yay.

S.: 340

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SAKLAMBAÇ

Şeyma Kısakürek Sönmezocak ilk romanında kurmacanın olanaklarını zorluyor ve okuru kurmacayı yeniden kurmaya davet ediyor.

Saklambaç

Şeyma Kısakürek Sönmezocak

Timaş Yay.

S.: 128

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Damla Karakuş

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