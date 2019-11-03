Yeni Delhi'de hava kirliliği, acil durum ilan ettirdi

Hindistan basınındaki haberlerde, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi'ne (SAFAR) göre, başkentteki hava kalitesinin ocak ayından bu yana ilk kez acil durum seviyesine düştüğü vurgulandı.

BÜTÜN İSTASYONLAR "KIRMIZI ALARM" VERDİ

Başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamı hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde gösterirken, bazı bölgelerde bu seviyenin 700'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye geldiği kaydedildi.

Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranının Gaziabad bölgesinde 480'in üzerine çıktığı aktarıldı.

Hava kirliliğinin ne boyutta olduğunu gösteren hava kalitesi indeksine göre 201-300 düşük, 301-400 çok düşük, 401-500 arası şiddetli ve 500'ün üzeri tehlikeli seviye olarak belirtiliyor.

ÖĞRENCİLER MASKE TAKMAK ZORUNDA

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, çevre eyaletlerde yakılan anızlar sebebiyle başkentteki hava kirliliğinin iki katına çıktığını belirterek, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtıldığını bildirdi.

Başkentteki hava kalitesinin son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan Kejriwal, "İnsanlar nefes almakta zorlanıyor. Onları rahatlatmak için özel okullar ve devlet okullarındaki tüm öğrencilere maske dağıtıyoruz." dedi.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

KİRLİLİK NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yeni Delhi'de hava kalitesinin tehlikeli seviyeye düşmesi sebebiyle 5 Kasım Salı gününe değin eğitime ara verildiği bildirildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Delhi'deki hava kirliliği seviyesi çok yükseldi. Bu nedenle 5 Kasım'a kadar okulların kapalı kalmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR 'GAZ ODASI' GİBİ"

Şehrin adeta "gaz odası" halini aldığını belirten Kejriwal, öğrencilerin hava kirliliğinden asgari düzeyde etkilenmesi için okul yönetimlerinden açık hava etkinliklerini ve spor faaliyetlerini 5 Kasım'a kadar durdurmalarının talep edildiğini belirtti.

Kejriwal, halkın açık alanlarda spor yapmaması tavsiyesinde bulunarak, hava kirliliği seviyesi azalıncaya kadar bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

HAVA KİRLİLİĞİ TEHLİKELİ SEVİYEDE

Başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamı hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde gösterirken, bazı bölgelerde bu seviyenin 700'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye geldiği bildirilmişti.