Yeni Ford Focus 2018'de 12 ödül aldı

Sıfırdan tasarlanarak bugüne kadarki en iddialı Focus modeli olarak pazara sunulan yeni Ford Focus pazardaki başarısını 6 ay gibi kısa bir sürede layık görüldüğü 12 itibarlı ödülle kanıtladı. Bu ödüller kapsamında iki kez “Yılın Otomobili” unvanına da layık görülen Ford Focus, Avrupa’nın farklı ülkelerindeki kurumlar tarafından verilen saygın ödüllerde birincilikler kazandı.

2 KEZ YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri, Ford’un “İnsan odaklı” tasarım felsefesi ile birleştiren yeni Ford Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini merkeze alan bir felsefe ile tasarlandı. Güvenli ve konforlu bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan yeni Ford Focus’un sunduğu sürüş ve yolcu deneyimi, Hırvatistan ve Finlandiya’da “Yılın Otomobili 2019” ödüllerini aldı.

AKILLI TELEFONLAR İÇİN KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Sofistike EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlarının optimize edilmiş yakıt verimliliği, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği gibi özellikleri ile İspanya’da Girişimciler Yılın Otomobili ödülü, Çek Cumhuriyeti Filo Ödülleri 2018’de Fayda Kategorisi birinciliği ve İngiltere’de BusinessCar Ödüllerinde En İyi Alt-Orta Segment Otomobil ödülü aldı.

YILIN OTOMOBİLİ ÖDÜLLERİNDE 7 FİNALİSTTEN BİRİ OLDU

Almanya’da Auto Zeitung 2018 Otomobil Ödüllerinde “Kompakt Sınıf” birincilliğinin yanı sıra 2018 İskoç Yılın Otomobili Ödüllerinde “En İyi Aile Otomobili” kategorisinde birincilik kazanan yeni Ford Focus, ayrıca 2019 Mart ayında açıklanacak Avrupa Yılın Otomobili ödülü için belirlenen yedi finalist arasında yer alıyor. Yeni Ford Focus’un 2018 yılında şimdiye dek aldığı ödüllerin tam listesi şöyle: