Yeni Hyundai Bayon yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai; Avrupa, Hindistan ve Orta Doğu pazarlarında satışa sunulan kompakt modeli Bayon'un yeni nesli üzerinde çalışmalara başladı.

Test esnasında yakalanan prototipler temel alınarak hazırlanan görseller, aracın hatchback kökenlerinden sıyrılarak daha köşeli ve dik hatlara sahip bir crossover'a dönüştüğünü gösteriyor.

KÖŞELİ YENİ TASARIM VE GENİŞLETİLMİŞ İÇ MEKAN

Yeni nesil Bayon, dikey konumlandırılmış dikey LED farları ve boydan boya uzanan ön ışık barıyla çok daha agresif bir duruş sergiliyor.

Dikleşen tavan çizgisi ve bagaj kapağı tasarımı sayesinde araç içerisindeki baş ile diz mesafesinde ve bagaj hacminde belirgin bir artış sağlanıyor.

Kabin içerisinde sürücüleri çift 12,3 inçlik ekran barındıran kavisli panoramik bir dijital panel karşılıyor.

İkinci seviye yarı otonom sürüş sistemlerine sahip olan kompakt modelde kablosuz CarPlay, Android Auto ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi modern teknolojiler sunuluyor.

140 BEYGİRLİK GÜÇLÜ HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni nesil otomobilin güç aktarma sistemlerine nihayet elektrikli bir ivme kazandıracak 140 beygir gücünde bir hibrit motor seçeneği eklenecek.

Amerika pazarında satılması beklenmeyen bu yeni motor, aracın kompakt boyutlarıyla birleşerek kullanıcılara oldukça düşük bir işletme maliyeti vadediyor.