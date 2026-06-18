Yeni Hyundai Elantra yakında yollara çıkacak: İşte özellikleri

Güney Kore'de Avante adıyla bilinen ve küresel lansmanı merakla beklenen yeni nesil kompakt sedan için geri sayım başladı.

Resmi kayıt dönemi 15 Haziran ile 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Hyudai Elantra, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

TASARIM DETAYLARI

"Duyusal Sportiflik" tasarım dilini üst seviyeye taşıyan yeni Elantra, ön kısımda geniş bir H-Lamba ışık çubuğu ve agresif bir tampon düzeni sunuyor.

Yan profilde lüks Grandeur modelinden ilham alan retro C sütunu çizgileri dikkat çekerken, arka bölümde ise 3D derinliğe sahip H-Aydınlatma sistemi yer alıyor.

YAPAY ZEKALI İÇ MEKAN

Aracın tamamen yenilenen iç mimarisinde Android tabanlı Pleos İşletim Sistemi ve karmaşık komutları yorumlayabilen gelişmiş sesli asistan Gleo AI ilk kez sahne alıyor.

Sürücüleri minimalist 9,9 inçlik dijital gösterge paneli karşılarken, neredeyse tüm kabin fonksiyonları devasa 17 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranından kontrol ediliyor.

Hyundai'nin "Hibrit Öncelikli" stratejisi kapsamında geliştirilen ve P1 prototiplerinde test edilen TMED-II hibrit mimarisi, daha yüksek yakıt ekonomisi ve akıcı bir ivmelenme vadediyor.

Yeni Elantra'nın 2026 yaz ortasında Güney Kore'de, 2027 yılının ilk yarısında ise Kuzey Amerika pazarında satışa sunulması bekleniyor.