Yeni Zelanda'da volkanik patlama: 1 ölü, 23 yaralı

Yeni Zelanda'da bulunan Whakaari Yanardağı, seneler sonra ilk kez aktif hale geldi ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

ADADA 50 KİŞİ YAŞIYOR

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya hesabından da canlı yayımladığı basın toplantısında, patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti.

1 ÖLÜ, 23 YARALI

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralanarak Yeni Zelanda’ya nakledildiğini ifade eden Ardern, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Ardern, adada bulunduğu belirlenen 27 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu arada, Yeni Zelanda Polisi, adada henüz ulaşılmayan kişilerin olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

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7 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

St. John Ambulans Operasyon Direktörü Norma Lane, vücutlarında yanıklar olan 7 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

"PATLAMA NÜKLEER BOMBAYA BENZİYORDU"

Beyaz Ada’daki yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey, adayı kaplayan dumanların daha önce gördüğü nükleer bomba patlamalarını andırdığını anlattı.

Dumanların birkaç dakika içinde Beyaz Ada'yı kapladığını dile getiren Harvey, "Hemen eşimi aradım. 'Beyaz Ada’daki patlamayı duyarsan biz iyiyiz' dedim. Bizim için sorun değildi, uzaktaydık ama yakınlardaki insanlar için korkunçtu." ifadelerini kullandı.

EN SON 2001 YILINDA AKTİF HALE GELMİŞTİ

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası kıyılarındaki Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.