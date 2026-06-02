Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti

İstanbul'da tarihi hazinelerden biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti değişti.

Tarihi Yarımada'da bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLDİ

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmedilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliyesine karar verildi.

Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti.

İBB EKİPLERİ TEBLİĞ SIRASINDA İTİRAZ ETTİ

İBB ekipleri, mahkeme kararında belirtilen ada ve parsel üzerindeki konum ile metrekare bilgisinin Yerebatan Sarnıcı'nın çıkış kapısının bulunduğu alana ait olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı ekipleri, devir işlemlerini çıkış kapısından girerek sürdürdü. İBB'nin, bu konuyu hukuki sürece taşıyarak yeniden ölçüm yapılmasını talep edeceği öğrenildi.

TARİHİ YAPI TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi sarnıcı tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet ve yönetimine ilişkin süreçlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.

GİŞE İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YENİDEN AÇILACAK

Devir işleminin başlamasıyla birlikte kapanan sarnıcın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak gişe işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden açılacağı öğrenildi. Öte yandan, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin Şerefiye Sarnıcı'na yönlendirileceği bildirildi.