Adliye yemekhanesinde mazbata alan Özlem Çerçioğlu'ndan tepki Yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, Aydın Adliyesi'nde mazbata töreninin yemekhanede düzenlenmesine tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken kazanan başkanlar da tek tek mazbatalarını alıyor.

Bu kapsamda yeniden seçilen CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da mazbatasını aldı.

Çerçioğlu'nun mazbata töreninde ise gergin anlar yaşandı.

Aydın Adliyesi'ne gelen CHP'li Başkan, törenin binanın yemekhanesinde organize edildiğini görünce küplere bindi.

"Kabul edilebilir şey değil bu"

Büyük tepki gösteren Çerçioğlu, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çerçioğlu, "Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı veya merkez ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Yemek kokularıyla birlikte geliyorsun mazbata almaya. Kabul edilebilir şey değil bu." dedi.

CHP'li Çerçioğlu, tepkiye rağmen mazbatasını Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay’ın elinden alarak tüm Aydınlılara teşekkür etti.

"Mazbatanın yıllardır yemekhanede verilmesine üzülüyorum”

Aydın Adliyesi’nin yemekhanesinde gerçekleştirilen mazbata töreninin yıllardır yemekhanede yapılmasına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, duruma tepki göstererek “Bu tablo Aydınımıza yakışmıyor. Utanç verici bir şey. Mazbatanın yıllardır yemekhanede verilmesine üzülüyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)