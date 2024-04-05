Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi Ardahan'da yapılan itirazın ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu, 174 oy farkla biten seçimin yenilenmesine karar verdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye sandığa gitti.

Vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçim sonuçları heyecanla beklendi.

Ardahan'da yeniden seçim kararı

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

"Yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur"

AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kurukaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Ardahan halkının iradesinin arkasında durmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm evrakların delil olarak sunulduğunu ifade eden Kurukaya, şunları kaydetti:

Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar, İl Seçim Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da kararın kısa süre önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Ancak karşı tarafın İlçe Seçim Kurulu'nun iradesini yok sayarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük" ifadelerini kullandı.