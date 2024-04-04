Beykoz'da CHP'nin yeniden sayım itirazı kabul edildi Beykoz'da oyların yeniden sayımına karar verilmişti ancak Yüksek Seçim Kurulu yeniden sayımı iptal etti.

ensonhaber.com

Yerel seçimin tamamlanmasının ardından itirazlar ve mazbata süreci devam ediyor.

Birçok seçim bölgesinde hem iktidar hem de muhalefet partilerinden itirazlar yapılıyor.

Beykoz'da da bin 433 oy farkla tamamlanan seçimden sonra AK Parti'nin itirazı ile yeniden sayım kararı alındı.

YSK, yeniden sayım kararını iptal etti

Bu kapsamda Beykoz'da verilen yeniden sayım kararı CHP'nin itirazı sonucu Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Beykoz’daki yarışı CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile önde tamamlamış AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy almıştı.

İki aday arasındaki oy farkı bin 433 olarak belirlendikten sonra AK Parti'nin itirazı ile ilçe seçim kurlu tarafından yeniden sayım kararı alınmıştı.