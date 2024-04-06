Bursa'da boyacı muhtar adayı, evleri boyama vaadiyle kazandı Bursa'da yerel seçimler öncesi yaşadığı köye köyün tüm evlerini boyama vaadiyle muhtar adayı olan Necati Eren açık farkla muhtar seçildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yerel seçim sürecinde muhtar adaylarının birbirinden ilginç vaatlerine bir yenisi daha eklendi.



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'nin muhtar adayları arasında dikkat çeken isimlerden biri, Bodrumlu gemi kaptanı, vücut geliştirme sporcusu ve fitnes antrenörü Necati Eren oldu.

Kırsal bir mahalle olan Yamanlı, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve 250 haneli, 420 kişilik bir nüfusa sahip.

Evleri boyama sözü verdi, kazandı

Mevcut muhtar ile birlikte 3 adaydan biri olan Eren, seçmenlerin dikkatini çekmek için ilginç bir vaatle ortaya çıktı: Mahalle sakinlerinin evlerini boyama sözü verdi. Bu kapsamda, 387 seçmenin desteğini alabilmek için Eren, evleri tek tek boyamaya başladı.

Her gün 3 tane ev boyuyordu

Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin, dış cephelerini boyayan Eren, "Seçilirsem bu çalışmalara devam edeceğim. Kazanamazsam, helali hoş olsun" demişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlenip doğup büyüdüğü kendi köyünü de güzelleştirmek için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirten Eren,

Köyümüzde boyanmadık ev bırakmamak amacıyla çıktığımız hizmet yarışında şuana kadar, 25 ev 1 okul ve 2 süt toplama evinin dış cephesini boyadık. Seçime kadar boyaya bildiğim kadar ev boyayacağım. Her gün 3 tane ev boyuyorum. Seçimden sonrada vaadimi yerine getirmek için kalan evleri boyayacağım. Boyama! diyenin evini bile boyayacağım. Çünkü köyümü güzelleştirmek rengarenk bir çiçek bahçesine çevirmek, örmek köy yapmak için bu yola çıktım. Değişik başka projelerimde var onları da nasip olurda muhtar seçilirsem o zaman yapacağım

diye konuşmuştu.

Rakiplerini açık farkla geride bıraktı

31 Mart yerel seçimlerinde köy nüfusunun yarısından fazlasının oyunu alan Necati Eren diğer iki muhtar adayını açık farkla geride bırakıp zafer kazandı.

Muhtarlık mazbatasını almadan çalışmasına devam eden Eren, seçimden sondaki günlerde de evleri boyamaya devam etti. Eren, bu süre zarfında köy camisinin de dış cephesini boyadı.

"Kaybeden belediye başkanları bizim yaptığımızı yapsa sonuç böyle olmazdı"

Köy sokaklarını Bodrum'dan getirdiği motosikleti ile gezip evlerin eksiklerine bakıp son olarak Türk bayraklarını takan Eren,

Biz göz boyamadık ev boyadık. Seçim öncesi verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bugüne kadar köyümüzde 30 ev, 1 okul, 1 cami ile 2 süt evi boyadık. Biz halkımızla iç içe olduk onların yanına indik. Bugün seçim kaybeden belediye başkanları bizim yaptığımızı yapsa sonuç böyle olmazdı

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)