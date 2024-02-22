CHP'de yeni skandal! Kurultayda para karşılığı oy teklifinin ses kaydı iddiası CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, kasım ayında yapılan CHP kurultayında CHP'li bir meclis üyesinin bir il delegesine oy karşılığı 150 bin TL para teklif ettiği anların ses kaydını dinlediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Mayıs seçimlerinden bu yana skandaldan skandala sürüklenen CHP'de sular durulmuyor...

Bu kez konu kurultay süreci.

Skandal ise yerel seçimlere yönelik belediye meclis üyelerinin belirlenmesi sürecinde patlak verdi.

Başkan adaylığı kadar olmasa da CHP'de büyük kavgalara neden olan meclis üyeliği sürecinde yapılan bir toplantıda CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu söz aldı.

Karasu konuşmasında kurultay sürecinde partide dönen akçeli işleri ifşa etti.

"Ekremciler oy için delegelere para teklif etti"

CHP'li Karasu, kurultay için il ve ilçelerde delegelerden oy toplandığı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri tarafından Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında delegelere para teklif edildiğini söyledi.

"Ses kaydını dinledim, oy karşılığı 150 bin TL teklif edildi"

Oy karşılığı para teklifinin ses kaydını dinlediğini söyleyen Karasu şöyle konuştu:

Yeni dönemde başka ilçeden gelip bu partinin il, ilçe, genel başkanını Beşiktaş halkının parasıyla yuhlatan belediye meclis üyesi istemiyoruz. Ne yazık ki ses kayıtlarını dinledim. İl kongresinde ses kayıtlarını dinledim bir ilçede il delegesine 150 bin lira, oyuna karşı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyoruz artık.

Yerel seçimden sonra kurultay hazırlığı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Karahan'ın bu ifşası, yerel seçim sonrası için 'Kemalcilerin' kurultay hazırlığına yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.

Bu bağlamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden sonrası için kurultay hazırlığı konusunda kendisine yakın isimlere çalışmaya başlama talimatı verdiği kulislerde uzun süredir konuşulan bir konu.