CHP'nin az farkla kazandığı Ardahan'da AK Parti'den itiraz Ardahan'da yerel seçimleri 158 oy farkla CHP adayı kazanırken, AK Parti yönetimi, Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz yaptı.

DHA

31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı Ardahan'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi.

CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı.

AK Parti sonuca itiraz etti

158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti.

AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)