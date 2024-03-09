Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsımızın gölgesinde yürüyenlere rıza göstermeyiz Şanlıurfa'da eski AK Partililerle başarı elde etmeye çalışan Yeniden Refah'ın stratejisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti gölgesinde ortada dolaşanlara rıza göstermeyecekelerini söyledi. Erdoğan, "Rabbim hepsini ıslah etsin" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim hazırılıkları kapsamında Şanlıurfa'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

70 bin kişilik coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, burada siyaset gündemine ilişkin önemi başlıklara değindi.

AK Parti'ye kaybettirmek üzere politik bir konum alan Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'ı isim vermeden eleştiren Erdoğan, buna fırsat vermeyeceklerini söyledi.

"Seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz"

Erdoğan, "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz.

Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismardada sınır tanımıyorlar.

En insani meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Allah hepsini ıslah etsin.

"Enaniyet gösterisine değil hizmete ihtiyaç var"

Şanlıurfanın enaniyet gösterisine değil yatırıma hizmete ihtiyacı var, yatırıma, esere ihtiyacı var.

Size bu hususlarda daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için söz veren varsa eyvallah. Çıksın ortaya yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım.

"Biz Urfa'ya Urfalılara güveniyoruz"

Hadi projeyi, yatırımı bir kenera bıraktım, ülkemizin bölgesel ve küresel konularda izleyeceği stratejilere politikalara dair programları olan varsa gelsin bu hususlarda da boy ölçüşelim.

Adını dillerinden düşürmedikleri konularda bunların sadra şifa tek bir emeklerinin olmadığını biz biliyoruz.

Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşide koşmuyoruz. Ne yaptıysak onu anlatıyoruz.

Biz Urfa'ya Urfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yine yapacağız. AK Parti'ye bu yakışır." dedi.

YRP'nin AK Parti'ye kaybettirme stratejisi

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, uzun süre AK Parti ile ittifak görüşmeleri yürütmüş kabul birçok büyükşehiri AK Parti'den istemesi üzerine ittifak görüşmeelri sona ermişti.

YRP, bu süreçten sonra eski AK Partilileri gündemine aldı. Özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Karaköprü, Eyyübiye ve Siverek'te eski AK Partili isimleri aday göstermişti.

YRP'nin AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırma stratejisiyle attığı bu adımlar kamuoyunda tepkilere neden oldu.