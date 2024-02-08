Dem Parti'de Ankara hazırlığı: Güçlü aday çıkartacağız DEM Parti'de Ankara için güçlü adaylar üzerinde durulurken Mansur Yavaş'a karşı olduklarını belirten partililer, muhalefete Ankara'da kaybettireceklerini söyledi.

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Yerel seçim öncesi DEM Parti-CHP düğümü çözülemedi.

Özellikle İstanbul ve Ankara'da aday çıkartıp çıkartmayacakları uzun süre tartışma konusu olan DEM'in şimdi de çıkaracağı adaylar kamuoyunun gündeminde.

İstanbul'da Başak Demirtaş'ın adaylığından vazgeçilirken Ankara'da güçlü aday iddiaları kulislerde konuşuluyor.

Bu kapsamda İsmail Saymaz, partililerle yaptığı görüşmelerden Ankara ayrıntılarını köşesine taşıdı.

"Ankara'da güçlü aday çıkaracağız"

Saymaz'a konuşan DEM Parti temsilcileri, Ankara'da güçlü adaylar üzerinde durduklarını söyledi.

CHP adayı ve mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı zorlayacak hatta kaybettirecek adaylar üzerinde duran DEM Partililer, "Amaç Yavaş'a kaybettirmek" diyor.

2 güçlü isim üzerinde duruluyor

DEM'liler bunun nedenini ise Mansur Yavaş karşıtlığı olarak açıklıyor.

Mansur Yavaş'a kaybettirmek üzere düşünülen adayların başında ise Saruhan Oluç ve Filiz Kerestecioğlu isimleri geliyor.

DEM'liler 2019'da Mansur Yavaş'a oy verdi

DEM Parti, 2019'da HDP olarak girdikleri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da aday çıkartmamış, bu şehirlerde CHP adaylarına oy vermişlerdi.

Bu seçimde partinin tabanında her ilde aday çıkartma görüşü ön plana çıkmış, CHP ile iş birliği konusu kapanmıştı.