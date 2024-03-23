Emin Akbaşoğlu emeklilere seslendi: Cumhurbaşkanımızı dikkatli dinleyin Ankara mitingi öncesi açıklamalarda ulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını dikkatli dinlemesini istedi.

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AK Parti seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da miting zamanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting öncesinde alan hıncahınç doldu.

Kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamalarda bulundu.

Emekliler için düzenlemeler geliyor

Akbaşoğlu, emeklilere seslenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarın dikkatli dinlemelerini söyledi.

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz.

"Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyin"

Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar.

Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim."