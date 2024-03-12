Esenyurt'ta seçim anketi: Kürt seçmenin tercihi hangi aday olacak Kürt vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı Esenyurt'ta ekibimizin yaptığı seçim anketinde Murat Kurum'a destek yoğunluğu dikkat çekti. Daha önce CHP'yi destekleyenler ise pişmanlıklarını dile getirdi.

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Yerel seçim için geri sayım sürerken sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Ensonhaber ekibi, Kürt vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Esenyurt'taydı.

Budara seçmene "Sizce Kürt vatandaşlarımız İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı destek verecek?" sorusu yöneltildi.

"Ben bir Kürdüm Murat Kurum'a vereceğim"

Ankete katılan bir seçmen, "Ben de bir Kürdüm. Ben oyumu Murat Kurum'dan yana kullanacağım. İstanbul'un her tarafında sıkıntı var. İmamoğlu'nun yalandan başka bir şeyi yok." dedi.

"Sel oldu Antalya'ya gitti, kar yağdı gitti içki içti"

Ekrem İmamoğlu'nun skandallarını hatırlatan bir başka seçmen ise şu ifadeleri kullandı:

Murat Kurum'dan başka var mı? Ben Karslıyım ama Murat Kurum'a vereceğim. İmamoğlu ne yaptı 5 yılda. Hep yalan dolan. Her gün bir yalan söylüyor. İmamoğlu, sel oldu Antalya'ya gitti, kar yağdı gitti içki içti, hepsini birliyoruz biz. Deprem oldu Palandöken'e gitti kar kaymaya.

"İstanbul 5 yıl geriye gitti"

İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmediğini belirten bir seçmen "Kürtler Murat Kurum'a verir. İyi hizmet eder. 5 sene öncesi nasıldı şimdi nasıl? Hep geriye gitti hiç ilerlemedi." diye konuştu.

CHP'nin Kürt seçmen ve DEM Parti'ye bakışına dikkat çeken bir başkası ise "HDP'nin sayesinde başkan olacak sonra ben HDP'yi almayacağım. Ekrem İmamoğlu'nu da İBB'ye kürtler getirdi o da aynı şimdi." ifadelerini kullandı.

"CHP'yi desteklediğimize pişman olduk"

DEM Parti'ye oy vereceğini söyleyen bir seçmen ise geçmişte CHP'yi destekledikleri için pişman olduklarını belirterek, "Pişman olduk çünkü Kürtlerle ilgili pek bir şey açmadı. Kürtler olarak koşulsuz destek verdik biz karşılığını alamadık.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın söylediği, 'Biz belediyeyi kazanırsak kapılarımız bütün partilere açık ama DEM Parti hariç' dedi. Bu bütün Kürtleri derinden yaraladı. Bu bir dil sürçmesi değil bu bir zihniyettir.

CHP mesela son derece AK Parti'ye karşı ama biz kazanırsan AK Parti'ye MHP'ye kapılarımızı açarız ama DEM Parti'ye kapatırız. Bu durumda bir Kürdün bu partilere oy vermesi düşünülemez." diye konuştu.