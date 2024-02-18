Gaziantep'te Fatma Şahin'in seçim irtibat ofisi açılışı mitinge dönüştü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, binlerin katılımı ile Seçim İrtibat Ofisi açılışına katıldı. Açılışa katılan binlerce Gaziantepli, meydanı adeta bir miting havasına soktu.

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ensonhaber.com

Ustalık dönemi olarak nitelendirdiği yeni dönem adaylığı için kolları sıvayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarını yürüteceği merkez olan Seçim Koordinasyon Merkezi’ni açtı.

Büyükşehir Belediyesi karşısında eski GAZDAŞ Müdürlüğü Binası’nda açılan merkezin açılış programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşların yoğun ilgisini gören açılış programında Başkan Şahin sahneye çıktığında dakikalarca slogan ve alkışlarla karşılandı. Açılış adeta bir mitinge dönüştü.

"İlk günkü aşkla bir seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü"

Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, alanı dolduran katılımcılara teşekkür ederek şunları dile getirdi:

2002’de yola çıktığımızda ‘Önce insan’ dedik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. İşimiz hizmet, gücümüz millet. İlk günkü aşkla. 22 yıl sonunda ilk günkü aşkla bir seçim bürosu açılışını mitinge dönüştüren, bugün gelenlerden, cumhur ittifakının bütün temsilcilerinden biz razıyız Rabbimde razı olsun.

‘Yarın değil hemen şimdi’, ‘İnandığın yolda yürü’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Devlet Bahçeli’nin yürüdüğü yol, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek bizi biz yapan bütün değerlerle bir medeniyet yolculuğundayız.

"Rabbime sizin gibi meydanları dolduran yol arkadaşları için şükrediyorum"

Allah’ıma hamt olsun Rabbime şükrediyorum sizin gibi meydanları dolduran yol arkadaşları verdiği için. 18’inci kez milletin terazisine hazırlanıyoruz. 31 Mart’ta şu meydan bize ‘10’da 10 yapmaya hazır kararlıyız’ diyor.

"Gayret bizden zafer Allah’tan olsun"

Fatma Bacınızı Türkiye birincisi yapmaya, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gittiğimizde ‘Cumhurbaşkanım biz geldik, Cumhur ittifakının en yüksek oy oranıyla geldik’ demeye hazır, gayret bizden zafer Allah’tan olsun. Zafer inananların olsun, çok teşekkür ediyorum.