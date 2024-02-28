Hamza Dağ'dan İzmir'de 'hayat tarzına müdahale' sorusuna cevap Seçilmesi durumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde içkiyi yasaklayıp yasaklamayacağı sorulan Hamza Dağ, müftülüğe değil belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

İzmir'de Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği 36. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Dağ, gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

Bir gazeteci, söz alarak 'hayat tarzına müdahale' konusunu gündeme getirdi.

"Tesislerde içkiyi yasaklamayı düşünüyor musunuz"

Dağ'a, “Bizim hayatımızda sizin seçilmeniz durumunda Ensar Vakfı, TÜGVA gibi kurumlar İzmir'de daha yoğun olacak mı? Belediyelerin sosyal tesislerinde içki yasaklamayı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

"İl müftülüğüne talip değilim”

Hamza Dağ, soruya net bir cevap verdi.

Dağ, "Ben Büyükşehir Belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.” dedi.

Dağ'ın cevabı, salonda büyük alkış alırken aynı zamanda gülüşmelere de neden oldu.