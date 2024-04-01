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Yerel Seçim



Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk önde gidiyor

Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk önde gidiyor Yerel seçimin kıran kırana geçtiği illerden biri de Hatay oldu. Neredeyse açılan her sandıkta CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün yeri değişti. Son sonuçlara göre AK Parti'nin adayı yarışı önde götürüyor.