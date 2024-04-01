Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk önde gidiyor

Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti.
Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.
Hatay'da kıran kırana yarış
6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da sandıkların yüzde 99.77'si açıldı.
Seçimden önce sıklıkla gündeme gelen kentte CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile AK Parti'nin Adayı Mehmet Öntürk arasındaki yarış nefes kesti.
AK Parti'nin adayı önde
Açılan her sandıkta iki aday arasında seçim sonucu değişti.
AK Parti cephesi de CHP cephesi de kendilerinin kazandığı yönünde açıklamalar yaptı.
Resmi olmayan sonuçlara göre çok az oy farkı olan yarışı AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk önde götürüyor.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44.45'ini; CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise oyların yüzde 43.95'ini aldı.
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