İzmir'de Tunç Soyer dönemi bitti CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi sonrası Tunç Soyer'in dönemi resmen sona erdi. Tunç Soyer, 5 yılda diktiği heykellerle ve bindiği bisikletiyle hatırlanacak.

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Yerel seçimler öncesi siyasi partiler, adaylarını belirlemeye devam ediyor.

Genel seçimlerde yaşadığı hezimetin bir benzerini istemeyen CHP, seçim ittifakı yapamadığı il ve ilçelerde aday seçiminde zorlanıyor.



Birçok ilde adaylarını netleştirmeye çalışan CHP'nin İzmir adayının belirlenmesi de uzun sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme kavgası nedeniyle aday belirleme süreci sancılı geçiyor.



Tunç Soyer bu kez aday değil

MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye adayı ile birlikte ilçe adayları da belirlendi.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez aday gösterilmedi.

Özgür Özel'i destekleyen Cemil Tugay, CHP'nin İzmir adayı

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonucu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, kurultay sürecinde Özgür Özel'i destekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

Tunç Soyer'in 5 yılı

Her ne kadar başlığın altını doldurmak zorunda olsak da, Tunç Soyer'in hizmet açısından İzmir'e her fırsatta heykel dikmek, sürekli kesilen ve zamlanan sular, greve giden işçiler, kokan sahiller, dans denemeleri ve belediyeye gittiği bisikleti dışında öne çıkan pek bir şey yok.