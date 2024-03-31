Muhalif liderler sandık başında! Meral Akşener, Çankaya'da oyunu kullandı İyi Parti Genel Başkanı, Çankaya'daki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Ankara'da ilginç bir seçim beklediğini söyleyen Akşener, seçimin kendileri açısından iyi olacağının altını çizdi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor.

Bu kapsamda liderler de sandık başına gelerek oylarını kullanıyor.

Akşener'den Ankara'da ilk oy

İstanbul'dan Ankara'ya taşınan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çankaya ilçesindeki kayıtlı sandığına geldi.

Akşener, Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullandı.

Akşener okulun çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Partimin her bireyinin haksızlığa uğradığı..."

Akşener şöyle konuştu:

Ben öncelikle gerçekten hür ve müstakil olarak ittifak sistemine dahil olmadan, bu ucube sistemin dayattığı bu sistemin dışına çıkmak elbette çok yorucu.

Bana göre partimin her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız, ama bu direnmenin Türkiye açısından, göreceksiniz neye tekabül ettiğini bir yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte.

Zorlu bir süreçti. Ben miting yerine ilçe ve illerde esnaf gezerek propoganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için epey bir yoruldum.

"Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum"

İnşallah hayırlısı olur. Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum Türkiye açısından.

Dolayısıyle rekabet siyasetinin proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba.

Mesela basın emekçilerinin maaşı hiç konuşulmuyor farkındaysanız. Bunların konuşulabildiği, yerel basının sorunlarının konuşulabildiği seçimler ve bir siyaset dilini inşallah oluşturabileceğiz. Çok teşekkür ederim hepinize.

"Ankaralı olduk"

İstanbul'dan sonra ilk kez Ankara'da oy kullandığı hatırlatılan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

Ankara'da çok ilginç bir seçim geçecek. Biz bir eve taşındık. Kiralık bir ev. Kirası biraz yüksekçe bir ev. İstanbul'daki evimizi kiraya verdik oradaki kirayla bu evin kirasını ödüyoruz.



Onun için Ankaralı olduk. Onun için bunların konuşulması gerekiyor. Birbirimizi kişiliklerimiz üzerinden... Benim kaşım şöyle gözüm böyle kime ne.. Sendikanız yok sizin...

"Her şey iyi olacak"

Akşener'e İstanbul seçimleri de soruldu.

Akşener, "Ona yorum yapmayayım. Her şey iyi olacak" diyerek cevap verdi.