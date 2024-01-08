Murat Kurum: Artık bakan değiliz, İstanbul'un şehremini olabilmek için koşturacağız Kendisine nasıl hitap etmeleri konusunda kararsız kalan gazetecilere artık bakan olmadığını söyleyen AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, İstanbul'un şehremini olmak için çalışacağının altını çizdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı Türkiye'yi sardı.

En önemi yarışlardan biri de kadim şehir, Türkiye'nin medeniyet başkenti İstanbul'da yaşanacak.

AK Parti, İstanbul'da aday olarak Murat Kurum'u gösterdi.

Eyüp Sultan'da sabah namazı ile birlikte bugün kampanyasına start veren Kurum, İstanbullularla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Program kapsamında ziyaretleri esnasında Kurum, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Size sayın bakan demeye alıştık"

Kurum'a sorulan sorulardan biri ise kendisine nasıl hitap edileceği yönündeydi.

Murat Kurum, uzun yıllar devlet kurumlarında önemli görevler yaptıktan sonra geçtiğimiz dönem de 5 yıl boyunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak başarılı bir görev süreci geçirdi.

Kurum, buna binaen kendisine "Size sayın bakan demeye alıştık." diyen gazeteciye bu hitap şeklini kaldırdıklarını söyledi.

"Bakan lügatını kaldırdık"

Murat Kurum, "Biz Bakan lügatını dün ekibimizle de konuştuk kaldırdık… Bakan değiliz." diye konuştu.

"Bu kıymetli şehrin 'şehremini' olabilmek için koşturacağız"

Halkla hep iç içe, iyi günde kötü günde bir arada olduklarını belirten Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bu kıymetli şehrin 'şehremini' olabilmek için, hizmetkarı olabilme için çalışacağız, koşturacağız ve kardeşleri olacağız. Yani ben hep onlarlaydım vatandaşlarımızlaydık. İç içeydik, hep zor anlarında yan yanaydık.

Depremlerde, afetlerde, yangında, selde… Biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimizin yanında olduk.

"İşin sonunda halkın duasını aldık"

Milletimiz bize ne zaman ihtiyaç duyduysa hep onların yanlarındaydık. Yine olmaya devam edeceğiz. Zor günlerinde de yanlarındaydık sevinçli günlerinde de yanlarındaydık. Ve işin sonunda onların duasını aldık.

"İstanbulumuzun bu karmaşasını gidermek için çok çalışmamız gerekiyor"

Gerçekten İstanbulumuzun bu karmaşasını gidermek için çok çalışmamız gerekiyor. Biz de tüm ekibimizle, tecrübemizle, birikimimizle, vizyon çalışmalarımızla ki acil eylem planı çerçevesinde yapacaklarımız da var…

İnşallah başta deprem riski olmak üzere trafik çilesini, hava kirliliğini buradaki yeşil alan yeterizliğini, gençlerimize yönelik, gençlerimizin daha iyi şartlarda iş yapabilmelerine imkan sağlayacak alanların üretimi, kütüphanelerimizin bu manada gençlerimizin ders çalışabileceği, hem şehrine hem ülkesine hizmet edebileceği birçok alnı çalışıyoruz.

"Çalışmaları da milletimizle paylaşacağız"

Uzun zamandır da arkadaşlarımızla bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmaları da milletimizle paylaşacağız. Ve ben gerçekten bu manada heyecanlıyım. Çünkü böyle kutlu bir şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şeref, büyük bir onur.

İnşallah biz de bu bilinçle herkesi kucaklayan kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi öbüründen ayırt etmeyen bir anlayışla milletimizle beraber olacağız."