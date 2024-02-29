Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneği'ni ziyaret etti Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, tek hedefinin İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek olduğunu belirtirken "İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım" dedi.

AA

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kampanyasına devam ediyor.

Kurum bu kapsamda, Mahmutbey Selanikliler Derneği'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, iş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyledi.

Kurum, gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını belirterek, "Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

"Kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız"

İstanbul'un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kente yeteceğini aktaran Kurum, "İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım"

Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeden, sadece işini yaptığını ve reklam siyaseti peşinde olmadığını vurgulayarak, "El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Geçmişte de hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım"

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu dile getiren Kurum, "Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım. Deprem dönüşümü olması lazım. Bağcılar'da bugün 3 tane dönüşüm projesi yapan bir ağabeyiniz, kardeşinizim." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)