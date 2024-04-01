Mustafa: Destici: En büyük mutluluğumuz Sivas'ı yeniden kazanmak Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, en büyük mutluluklarının Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ı bir kez daha kazanmak olduğunu söyledi.

DHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Destici, "İlk yapacağım değerlendirme ülkemizde yaşanan hayat pahalılığının ve özellikle emeklilerimizin durumlarının seçim sonuçlarına büyük oranda yansıdığıdır. İnşallah seçim sonuçları kesinleştikten sonra seçim sonuçlarına daha detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"En büyük mutluluğumuz Sivas'ı yeniden kazanmak"

Destici, 14 ilçede ve Sivas'ta seçimleri kazandıklarını belirterek, "Şu anda sandıkların takriben yüzde 80'i açılmış ve partimizin oyu yüzde 43, yakın rakibimizin oyu ise yüzde 29'dur. 14 puan farkla Sivas il belediyesini partimiz ve Sadayımız Dr. Adem Uzun kazanmıştır. Hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Bunun dışındaki bazı televizyonlardaki bazı sonuçlar tamamen gerçek dışıdır. Başta camiamız, Sivas'taki dava arkadaşlarımız, Türkiye'deki dava arkadaşlarımız bilsinler ki sonuç Allah'ın izni ile kesindir ve bu saatten sonra değişmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Partililerle beraber Sivas'a geçeceğini bildiren Destici, en büyük mutluluklarının da partilerinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ı bir kez daha kazanmak olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)