Ordu'da İYİ Parti adayını şaşırtan istek: 5 senedir bekarım, bana uygun bir eş bul İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı, kendisini evlendirmesini isteyen vatandaş karşısında ne yapacağını bilemedi.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Adaylar sokak sokak gezerek seçmenin nabzını yokluyor, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinliyor.

Ancak bunlardan belki de en ilginci Ordu'da yaşandı.

"5 senedir bekarım, bana eş bul"

İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı, çarşıda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bir süre sonra yanına gelen yaşlı bir vatandaş, 5 senedir bekar olduğunu söyleyip, "Bana şöyle yaşıma uygun bir eş ayarla." dedi.

"Ben nereden bulayım sana karıyı"

Kendisine eş bulmasını isteyince şaşkınlığını gizleyemeyen başkan adayı gülerek, "Ben nereden bulayım sana karıyı. Benim işim değil o ya." yanıtını verdi.