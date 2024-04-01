Şişli'de Resul Emrah Şahan, Musafa Sarıgül'ün rekorunu geçti Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6’lık ‘rekor’ oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, 2004 yılında yüzde 65,7 oy alan Mustafa Sarıgül’ü geçerek Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı oldu.

DHA

Şişli’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oranıyla 99 bin 415 oy aldı.

Mustafa Sarıgül'ün rekorunu geçti

Bu sonuçların ardından, Şişli'de yüzde 66,6 oy ile rekor kıran Şahan, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 65,7 oy alan Mustafa Sarıgül'ü geçerek ilçe tarihinin en yüksek oy alan belediye başkanı oldu.

"Çok daha güzel günlere, yine hep birlikte"

Resul Emrah Şahan, Şişli’de ve İstanbul’da elde edilen başarılardan ardından sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.

Şahan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Bugünden itibaren İstanbul'da ve Şişli'de güneş bir başka doğacak. Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte. Hep birlikte başardık. Şehrimizi, ülkemizi çok daha güzel günlere yine hep birlikte taşıyacağız. Beni bu göreve layık gören Parti Meclisimize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve birlikte İstanbul'un muhafızlığını üstlenmekten onur duyacağım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na saygılarımı sunuyorum. Sandıklara giden, sayımlarda oylarımıza, geleceğimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)