Turgut Altınok: Ankara'da su yüzde 50 ucuzlayacak AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart’ta kazandıkları takdirde, su fiyatlarını yüzde 50 indireceklerini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

31 Mart yerel seçimlerine 1 ay kaldı.

Siyasi parti adayları, alanlarda ve medyada vaatlerini, projelerini seçmenlerle paylaşmaya devam ediyor.

"Ankara’da su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz"

Ankara'nın Polatlı ilçesinde muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya gelen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok,seçildiklerinde su fiyatlarını düşüreceklerini belirtti:



Polatlı’ya su geldi mi? Rakibimin haberi yok; 'Polatlı’ya su geldi’ diyor. Aslında kendisinin haberi yok. 'Ankara’da sudan para almayacağım' dedi. Şu an en pahalı suyu tüketiyorsunuz. 31 Mart’tan sonra Ankara’da su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz. Su aboneliği için de 35-50 bin TL fatura gösteriliyor. Biz, köylerden su sayaç parası almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz. Bizim derdimiz Polatlı’mızı kalkındırmak. Polatlı’da köylümüzün ayağı çamura değmeyecek. Çiftçimize 500 litre mazot vereceğiz

"Verdiği sözlerin hiçbirini gerçekleştirmemiş bir belediye başkanı var"

31 Mart’tan sonra Polatlı'da soğan işleme ünitesi kuracakları sözünü veren Altınok, şunları söyledi:

Soğuk hava deponuz var mı? 2024'de soğuk hava depomuzu Polatlı’da yapıp hizmete açacağız. Geçen seçimde verdiği sözlerin hiçbirini gerçekleştirmemiş bir belediye başkanı var. Yine otopark problemini de çözeceğiz. Ankaralı musluktan suyunu içecek. Süt ve et fabrikası kuracağız. Ankaralı kendi sütünü, yoğurdunu, tereyağını yiyecek. Doğal yem fabrikası yapacağız. Şu an çiftçimizin en büyük derdi yem maliyeti.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları arttı"

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları arttı. Borçları kadar Ankara'da hizmet yok. Bu kaynaklar geriye gitti. Bunları açıklaması lazım. Göreve geldiğinde belediyenin kaç lira borcu vardı, şimdi ne kadar borcu var? Belediyenin bütün şirketleri batak. Bu şirketlerden kimler ihale aldı? Ankara hak ettiği hizmeti alamıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)