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Yerel Seçim



Yüksek Seçim Kurulu, 4 ilçede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı

Yüksek Seçim Kurulu, 4 ilçede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı Yüksek Seçim Kurulu, sonuçlara yapılan itirazları değerlendirerek Kayseri'nin Pınarbaşı, Nevşehir'in Ürgüp ve Şanlıurfa'nın Hilvan ile Siverek ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.