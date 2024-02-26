9. Üsküdar Kitap Fuarı, söyleşiler ve imza günleriyle sona erdi Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, ünlü edebiyatçıların söyleşileri ve imza etkinlikleriyle son buldu.

AA

9. Üsküdar Kitap Fuarı tamamlandı..

Fuar, edebiyatla sanat dünyasını buluşturdu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda roman, deneme, hikaye, polisiye, araştırma, sanat, tasarım, tarih, sinema, gezi, şiir, hobi, eğitim, biyografi ve yemek gibi pek çok alanda kitaplar, yayınevlerinin stantlarında okuyucunun beğenisine sunuldu.

Fuar, ünlü edebiyatçıların söyleşileri ve imza etkinlikleriyle son buldu.

Kitap Fuarı kapsamında Lauren Booth, Melih Tuğtağ, Serkan Üstüner, Zeki Bulduk, Gökhan Ergür, Vehbi Vakkasoğlu, Ali Haydar Haksal, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Dilek Cesur gibi yazarlar, en sevilen kitaplarını imzaladı.

250 binin üzerinde ziyaretçi

Fuarın kapanış töreninde konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 9 günlük fuarı 250 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği bilgisini vererek, "120 yayınevi ve 550 değerli yazarımızın katıldığı fuarın ziyaretçilerinin yüzde 70'ini kadın ve gençlerin oluşturması oldukça gurur verici." dedi.

"İstanbul'un bir numaralı kitap fuarı"

Türkmen, Üsküdar Kitap Fuarı'nın bir marka haline geldiğini belirtti ve "Fuarımız başladığından bu yana Üsküdar Boğazı'nın kokusu, kitap kokusuyla karıştı. Bana göre burası, İstanbul'un bir numaralı kitap fuarıdır. Allah nicelerine eriştirsin." ifadesini kullandı.

Kapanış konuşmasının ardından fuar kapsamında düzenlenen yarışmada ilk 3'e girenlerin ödülleri takdim edildi. Birinciye 100 kitap, ikinciye 50, üçüncüye de 25 kitap hediye edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)